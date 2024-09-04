Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн — дело ушло в суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. В Ялте будут судить фигуранта дела о крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта на благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным следствия, контракт стоимостью 145 млн рублей на выполнение работ был заключен между ялтинским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и юридическим лицом.

«Обвиняемый совместно с иными соучастниками приискал фирмы, с которыми были заключены фиктивные договоры на выполнение работ. В последующем на счета строительных организаций необоснованно перечислено порядка 15 млн рублей», — сказано в сообщении.

Незаконную деятельность злоумышленника выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Уголовное дело о мошенничестве направлено в Ялтинский городской суд. Материалы в отношении соучастников фигуранта дела направлены в суд ранее.