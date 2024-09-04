В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн — дело ушло в суд

По данным следствия, контракт стоимостью 145 млн рублей на выполнение работ был заключен между ялтинским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и юридическим лицом.
«Обвиняемый совместно с иными соучастниками приискал фирмы, с которыми были заключены фиктивные договоры на выполнение работ. В последующем на счета строительных организаций необоснованно перечислено порядка 15 млн рублей», — сказано в сообщении.
Незаконную деятельность злоумышленника выявили и пресекли сотрудники ФСБ.
Уголовное дело о мошенничестве направлено в Ялтинский городской суд. Материалы в отношении соучастников фигуранта дела направлены в суд ранее.