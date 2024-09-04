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Крупный пожар в Сочи полностью потушили

В Сочи пожарные полностью потушили возгорание двух частных домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Источник: Коммерсантъ

В 22:30 по мск огонь по ул. Красной полностью ликвидировали. О пострадавших не сообщается.

Возгорание двух жилых домов произошло 3 сентября, первые сообщения о пожаре появились около 19:30. В 20:10 площадь горения составила 150 кв. м.

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