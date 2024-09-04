Уникальная выставка работ ювелира Карла Фаберже открылась во Владивостоке в день ВЭФ

Во Владивостоке в рамках IX Восточного экономического форума с 5 сентября в главном корпусе музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева жители и гости города смогут посетить выставку работ русского ювелира Карла Фаберже. Посетители увидят различные украшения аксессуары, предметы быта, а также знаменитый яйца Фаберже. В среду, 4 сентября, состоялся предпоказ экспозиции.
Выставка без сомнений заслуживает звания мировая, ведь в нее включили не одно и не два, а целых три яйца великого ювелира, сама же экспозиция состоит из 300 произведений.
Среди экспонатов, представленных на выставке, можно увидеть яйцо «Александровский дворец». Сделано оно из зеленого нефрита, а украшают это произведение пять миниатюрных портретов царских детей, написанных на слоновой кости акварелью. Яйцо было изготовлено по заказу Николая II в подарок жене Александре Федоровне в 1908 году.
Кроме яиц на выставке можно увидеть сервиз с черневой панорамой Московского Кремля, фигуры животных, ювелирные украшения и сувениры. Экспозиция состоит не только из работ Карла Фаберже, но и его современников, среди которых Карл Эдуард Болин, Овчинников, Хлебников, братья Грачевы.
«Для того, чтобы такая огромная коллекция одного из ведущих музеев России приехала во Владивосток, одной активности со стороны музейщиков явно недостаточно. Здесь сошлись усилия всех участников развития страны и Дальнего Востока, — Министерства культуры и Минвостокразвития РФ, позиция власти края и города Владивостока, меценатов, оказавших неоценимую поддержку», — поделился директор Музея Арсеньева Виктор Шалай.
Жители и гости Владивостока смогут ознакомиться с удивительными экспонатами не только во время ВЭФ. Выставка «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (0+) будет работать до 12 января 2025 года, а о ее уникальности можно подробнее прочитать в нашем материале.