Уникальная выставка работ ювелира Карла Фаберже открылась во Владивостоке в день ВЭФ

Жители и гости Владивостока смогут ознакомиться с удивительными экспонатами не только во время ВЭФ. Выставка «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (0+) будет работать до 12 января 2025 года, а о ее уникальности можно подробнее прочитать в нашем материале.