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Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. В Евпатории по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан местный житель. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«30-тилетний житель Евпатории разработал план по незаконному обогащению путем сбыта наркотических средств. Для этого он приобрел канннабис (марихуану) в крупном размере, который в дальнейшем планировал сбывать туристам», — говорится в сообщении.

Однако осуществить свой замысел обвиняемый не успел — он был задержан правоохранителями. По месту жительства обвиняемого обнаружили и изъяли более 250 граммов наркотика.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Если в суде его вина будет доказана, ему может грозить до 20 лет заключения.

Накануне пресс-служба прокуратуры РК сообщила, что в Алуште на скамье подсудимых оказался местный житель за содержание наркопритона. Он обвиняется в систематическом предоставлении своей жилой комнаты, а также приспособлений для потребления запрещенных веществ наркозависимым лицам.

ФСБ