Хотел наладить наркотрафик для туристов: ФСБ задержала крымчанина

«30-тилетний житель Евпатории разработал план по незаконному обогащению путем сбыта наркотических средств. Для этого он приобрел канннабис (марихуану) в крупном размере, который в дальнейшем планировал сбывать туристам», — говорится в сообщении.
Однако осуществить свой замысел обвиняемый не успел — он был задержан правоохранителями. По месту жительства обвиняемого обнаружили и изъяли более 250 граммов наркотика.
Мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Если в суде его вина будет доказана, ему может грозить до 20 лет заключения.
Накануне пресс-служба прокуратуры РК сообщила, что в Алуште на скамье подсудимых оказался местный житель за содержание наркопритона. Он обвиняется в систематическом предоставлении своей жилой комнаты, а также приспособлений для потребления запрещенных веществ наркозависимым лицам.