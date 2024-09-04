Молодого человека, открывшего стрельбу в жилом дворе, нашли в Иркутске

Нарушителем спокойствия оказался 25-летний местный житель. Он не стал отрицать свою вину и признался в содеянном. Рассказал, что недавно приобрел охолощенное оружие (прим. ред. — предназначено для имитации выстрела) и решил покрасоваться обновкой перед друзьями. Для этого и выстрелил два раза.