Молодого человека, открывшего стрельбу в жилом дворе, нашли в Иркутске

Полицейские нашли молодого человека, который стрелял во дворе многоквартирного дома в Иркутске. Инцидент произошел 3 сентября на 4-й Советской около 04:00 ночи. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Нарушителем спокойствия оказался 25-летний местный житель. Он не стал отрицать свою вину и признался в содеянном. Рассказал, что недавно приобрел охолощенное оружие (прим. ред. — предназначено для имитации выстрела) и решил покрасоваться обновкой перед друзьями. Для этого и выстрелил два раза.
— В настоящее время оружие и светозвуковые боеприпасы к нему изъяты, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На молодого человека составили административный протокол. Сейчас продолжается разбирательство по делу.