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«На глазах у ребенка»: омич поссорился с возлюбленной и свернул шею котенку

В Омской области будут судить мужчину, свернувшего при ребенке шею котенку.

Источник: Комсомольская правда

Омич поссорился со своей возлюбленной, а затем на глазах ее малолетней дочери сломал руками шею домашнему котенку. За свой проступок ранее судимый мужчина предстанет перед судом.

Инцидент произошел в мае 2024 года. Свою вину 29-летний сельчанин признал частично и заявил, что ребенка в момент убийства котенка не было рядом, что отличается от версии следствия.

На омича завели уголовное до по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ («жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов».

Прокуратура Павлоградского района Омской области утвердила обвинительное заключение. Суд рассмотрит уголовное дело по существу. Мужчине грозит от 3 до 5 лет колонии.