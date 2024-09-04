«На глазах у ребенка»: омич поссорился с возлюбленной и свернул шею котенку

Омич поссорился со своей возлюбленной, а затем на глазах ее малолетней дочери сломал руками шею домашнему котенку. За свой проступок ранее судимый мужчина предстанет перед судом.
Инцидент произошел в мае 2024 года. Свою вину 29-летний сельчанин признал частично и заявил, что ребенка в момент убийства котенка не было рядом, что отличается от версии следствия.
На омича завели уголовное до по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ («жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов».
Прокуратура Павлоградского района Омской области утвердила обвинительное заключение. Суд рассмотрит уголовное дело по существу. Мужчине грозит от 3 до 5 лет колонии.