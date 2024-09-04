За нарушение тайны переписки осудят женщину в Железногорске-Илимске

С октября 2021 года по январь 2024 года она работала начальником офиса одной из телефонных компаний в Железногорске-Илимском. Установлено, что обвиняемая незаконно прослушивала разговоры людей. Одним из пострадавших оказался ее муж. С какой целью это делалось, на данный момент неизвестно.