За нарушение тайны переписки осудят женщину в Железногорске-Илимске

Уголовное дело, которое завели на руководителя телефонной компании, расследовали в Нижнеудинском районе. Нарушительницу обвинили в нарушении тайны переписки и телефонных разговоров, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации. Женщина пользовалась своим служебным положением. Об этом КП-Иркутск рассказали в Следственном комитете по Иркутской области.
С октября 2021 года по январь 2024 года она работала начальником офиса одной из телефонных компаний в Железногорске-Илимском. Установлено, что обвиняемая незаконно прослушивала разговоры людей. Одним из пострадавших оказался ее муж. С какой целью это делалось, на данный момент неизвестно.
— Женщина знакомилась с детализацией телефонных соединений абонентов, получая информацию о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни, — уточнили в прокуратуре Иркутской области.
Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. После этого выберут меру наказания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что три жителя Братска перевели мошенникам более трех миллионов рублей.