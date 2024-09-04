Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Ростова осудили за покушение на сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель Ростова получил срок за попытку содействия иностранному государству.

Источник: Комсомольская правда

61-летний житель Ростова-на-Дону получил срок за попытку тайного содействия иностранному государству (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ст. 275.1 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в июле 2023 года ростовчанин в одном из мессенджеров «установил контакт с представителями СБУ». Об этом сразу же стало известно российским спецслужбам.

В итоге с мужчиной вышли на связь, и он с ноября 2023 по февраль 2024 года писал сообщения уже на номер, который контролировался уже органами безопасности России. Житель донской столицы думал, что общается с украинской стороной, поэтому настойчиво предлагал различные варианты содействия против Российской Федерации.

— Подсудимого приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ России по региону, решение суда уже вступило в силу.

Добавим, ранее в Ростове-на-Дону гражданин Украины получил 20 лет лишения свободы за подготовку к теракту.