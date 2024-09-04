Жителя Ростова осудили за покушение на сотрудничество со спецслужбами Украины

61-летний житель Ростова-на-Дону получил срок за попытку тайного содействия иностранному государству (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ст. 275.1 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным ведомства, в июле 2023 года ростовчанин в одном из мессенджеров «установил контакт с представителями СБУ». Об этом сразу же стало известно российским спецслужбам.
В итоге с мужчиной вышли на связь, и он с ноября 2023 по февраль 2024 года писал сообщения уже на номер, который контролировался уже органами безопасности России. Житель донской столицы думал, что общается с украинской стороной, поэтому настойчиво предлагал различные варианты содействия против Российской Федерации.
— Подсудимого приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Как уточнили в пресс-службе УФСБ России по региону, решение суда уже вступило в силу.
Добавим, ранее в Ростове-на-Дону гражданин Украины получил 20 лет лишения свободы за подготовку к теракту.