Жителя Ростова осудили за покушение на сотрудничество со спецслужбами Украины

В итоге с мужчиной вышли на связь, и он с ноября 2023 по февраль 2024 года писал сообщения уже на номер, который контролировался уже органами безопасности России. Житель донской столицы думал, что общается с украинской стороной, поэтому настойчиво предлагал различные варианты содействия против Российской Федерации.