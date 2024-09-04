Подозреваемому в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле изберут меру пресечения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Свердловской области изберут в четверг, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Более 140 полицейских и волонтеров четыре дня искали пропавшую в Нижнем Тагиле девочку, которая ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ранее с заявлением в полицию обратился ее отец. Пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» во вторник сообщила РИА Новости, что девочку нашли мертвой. Следователи завели уголовное дело об убийстве.
В среду СК РФ поделился с журналистами видео, на котором следователи работают в квартире подозреваемого, а задержанного мужчину в камуфляжной форме заводят в здание Следственного комитета. В СУ СК поясняли, что правоохранители сейчас работают с фигурантом в Нижнем Тагиле, где и было оформлено процессуальное задержание.
«Ориентировочно завтра в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила (изберут меру пресечения)» — говорится в сообщении.
Как уточняли в областных управлениях МВД и СК, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружено в подвале одного из домов, подозреваемый — 40-летний местный житель, который был судим за преступления против собственности и половой свободы. Мужчина скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Его этапировали назад в Свердловскую область, в скором времени ему предъявят обвинение.