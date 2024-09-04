Подозреваемому в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле изберут меру пресечения

Как уточняли в областных управлениях МВД и СК, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружено в подвале одного из домов, подозреваемый — 40-летний местный житель, который был судим за преступления против собственности и половой свободы. Мужчина скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Его этапировали назад в Свердловскую область, в скором времени ему предъявят обвинение.