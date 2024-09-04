В Анапе задержали всех участников массового нападения на аниматоров

Нападавшие во время задержания рассказали свою версию конфликта. По их словам, девушка из компании, мимо которой они прошли, начала выкрикивать им вслед оскорбления. Не отреагировав на замечания, она выразилась еще хуже, утверждают задержанные. После этого завязался конфликт и началась драка.