В Анапе задержали всех участников массового нападения на аниматоров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Полиция Анапы и из коллеги из Кабардино-Балкарии нашли и задержали еще четверых участников конфликта.
«В ближайшее время мужчины будут доставлены в Анапу и переданы в следственные органы», — сообщили в региональном управлении МВД.
Напомним, все произошло в ночь на 3 сентября возле кафе на Пионерском проспекте. Компания парней пыталась познакомиться с девушкой, на что она отказала. Тогда завязалась драка, во время которой пострадали аниматоры.
Нападавшие во время задержания рассказали свою версию конфликта. По их словам, девушка из компании, мимо которой они прошли, начала выкрикивать им вслед оскорбления. Не отреагировав на замечания, она выразилась еще хуже, утверждают задержанные. После этого завязался конфликт и началась драка.
Теперь все версии происшествия проверят правоохранители. Напомним, в СУ СК РФ по Краснодарскому краю завели уголовное дело о хулиганстве.