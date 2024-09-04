Стало известно, кто упал под поезд на станции метро «Уральская»

— На станции «Уральская» девушка упала под поезд, приходящий со стороны станции метро «Динамо». Движение было остановлено — сейчас оно осуществляется на участке «Площадь 1905 года» — «Ботаническая». Девушка вылезла из-под вагона сама. Ее передали в руки сотрудникам скорой помощи и полиции. Минут через 15−20 движение будет восстановлено в полном объеме, — сообщил «КП-Екатеринбург» директор метрополитена Андрей Панаиотиди.