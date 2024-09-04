Стало известно, кто упал под поезд на станции метро «Уральская»

Пострадавшей в результате наезда поезда на станции метро «Уральская» оказалась 37-летняя местная жительница по имени Марина. По данным источника «КП-Екатеринбург», девушка отделалась ушибами. Со станции ее госпитализировали на реанимобиле.
— На станции «Уральская» девушка упала под поезд, приходящий со стороны станции метро «Динамо». Движение было остановлено — сейчас оно осуществляется на участке «Площадь 1905 года» — «Ботаническая». Девушка вылезла из-под вагона сама. Ее передали в руки сотрудникам скорой помощи и полиции. Минут через 15−20 движение будет восстановлено в полном объеме, — сообщил «КП-Екатеринбург» директор метрополитена Андрей Панаиотиди.
В полиции Екатеринбурга воздержались от комментариев.
Напомним, что 28 августа на станции «Площадь 1905 года» поезд сбил 26-летнего парня.