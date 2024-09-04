Мужчина сломал ребро, выпав из трамвая в Петербурге

Поездка на трамвае закончилась для 64-летнего петербуржца на больничной койке. Все произошло днем 2 сентября у дома 6 по улице Курчатова. Мужчина упал, выходя из трамвая, и почувствовал боль. Но сразу обращаться за медицинской помощью не стал, а решил отлежаться дома. Однако на следующий день ему стало хуже, появилось удушье. Тогда он вызвал себе скорую помощь. Оказалось, что при падении он сломал ребро и повредил легкие. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».