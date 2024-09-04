В Приморье арестовали подозреваемого в вымогательстве у участника СВО

«Установлено, что с 1 октября 2022 года по 30 августа 2024 года ранее судимый мужчина 2002 года рождения, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с К. и неустановленным лицом, находясь на территории Уссурийского городского округа, угрожая применением насилия в отношении потерпевшего, требовали от последнего передать денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей», — уточняется в сообщении.