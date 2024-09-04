В Приморье арестовали подозреваемого в вымогательстве у участника СВО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Уссурийский районный суд Приморского края заключил под стражу мужчину, подозреваемого в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у участника СВО, сообщает пресс-служба суда.
Ранее в региональной прокуратуре рассказали РИА Новости о возбуждении двух уголовных дел — по фактам вымогательства и доведения ветерана СВО до попытки самоубийства. Уточнялось, что задержаны двое подозреваемых.
«Уссурийский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в вымогательстве у участника СВО денежных средств в особо крупном размере. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2024 года», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что мужчина проходит по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство».
«Установлено, что с 1 октября 2022 года по 30 августа 2024 года ранее судимый мужчина 2002 года рождения, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с К. и неустановленным лицом, находясь на территории Уссурийского городского округа, угрожая применением насилия в отношении потерпевшего, требовали от последнего передать денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей», — уточняется в сообщении.
Следственный Комитет РФ 1 сентября сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о вымогательстве у ветерана СВО денег, в том числе выплаченных ему в связи с ранением. Отмечалось, что мужчина разместил в интернете видеообращение к главе СК, заявив, что в отношении него этнической группировкой совершены противоправные действия.
В краевом УМВД сообщили, что в полицию обратился 27-летний мужчина с заявлением об оказании содействия в розыске брата, который хотел свести счеты с жизнью. Потерпевшего нашли в бессознательном состоянии и госпитализировали.