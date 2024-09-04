Пермские огнеборцы спасли двух детей во время пожара в многоэтажке

В Перми во время пожара в многоэтажке огнеборцы спасли двух детей. Пожар произошел в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома на улице Черняховского. Об этом рассказали в краевом МЧС.
На место происшествия выезжали 21 человек личного состава и 6 единиц техники. По прибытию с помощью трехколенной лестницы пожарные спасли через окно двух девочек. В результате, никто не пострадал.
Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.