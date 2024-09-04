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Пермские огнеборцы спасли двух детей во время пожара в многоэтажке

Пожар произошел в доме на улице Черняховского.

Источник: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми во время пожара в многоэтажке огнеборцы спасли двух детей. Пожар произошел в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома на улице Черняховского. Об этом рассказали в краевом МЧС.

На место происшествия выезжали 21 человек личного состава и 6 единиц техники. По прибытию с помощью трехколенной лестницы пожарные спасли через окно двух девочек. В результате, никто не пострадал.

Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

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