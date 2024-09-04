В Перми устраняют загрязнение нефтепродуктами реки Данилихи

Также на этом участке были размещены бытовые и строительные отходы, наносящие вред водному объекту и особо охраняемой природной территории регионального значения. Прокуратура установила, что органы местного самоуправления не принимали мер, чтобы приобрести бесхозяйный объект и ликвидировать загрязнения реки.