В Перми устраняют загрязнение нефтепродуктами реки Данилихи

Также на этом участке были размещены бытовые и строительные отходы, наносящие вред водному объекту и особо охраняемой природной территории регионального значения. Прокуратура установила, что органы местного самоуправления не принимали мер, чтобы приобрести бесхозяйный объект и ликвидировать загрязнения реки.
Природоохранный прокурор внес представления главам администраций Свердловского и Дзержинского районов. После этого были приняты решения об организации специальных комиссий и проведении конкурсных процедур для определения исполнителя работ по ликвидации загрязнения.
Также была инициирована процедура приобретения бесхозяйного трубопровода в собственность муниципалитета. В настоящее время устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.