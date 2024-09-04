Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми устраняют загрязнение нефтепродуктами реки Данилихи

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки зафиксировала скопление нефтепродуктов, вытекающих из бесхозяйного трубопровода в районе моста по шоссе Космонавтов.

Также на этом участке были размещены бытовые и строительные отходы, наносящие вред водному объекту и особо охраняемой природной территории регионального значения. Прокуратура установила, что органы местного самоуправления не принимали мер, чтобы приобрести бесхозяйный объект и ликвидировать загрязнения реки.

Природоохранный прокурор внес представления главам администраций Свердловского и Дзержинского районов. После этого были приняты решения об организации специальных комиссий и проведении конкурсных процедур для определения исполнителя работ по ликвидации загрязнения.

Также была инициирована процедура приобретения бесхозяйного трубопровода в собственность муниципалитета. В настоящее время устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Прокуратура