Имущество дочери главного кадровика МО Кузнецова арестовали

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Обеспечительный арест наложен на имущество дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в связи с уголовным делом о взятке, в которой он обвиняется. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 235-го гарнизонного военного суда, где слушалась жалоба Кузнецова на действия следователей.
«На имущество дочери Кузнецова, в частности, квартиру, наложены обеспечительные меры в виде ареста», — сказано в материалах, оглашенных в суде.
Кузнецов жаловался на получение следствием данных о его семье без его ведома. По его словам, именно из-за этого имущество дочери и было арестовано. Суд жалобу генерала отклонил.
По версии следствия, генерал получил взятку в виде земельного участка и дома от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, который также арестован в рамках этого дела. Оба обвиняемых останутся под арестом, срок которого истекает 12 сентября, пока продолжается расследование.