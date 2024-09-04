Имущество дочери главного кадровика МО Кузнецова арестовали

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Обеспечительный арест наложен на имущество дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в связи с уголовным делом о взятке, в которой он обвиняется. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 235-го гарнизонного военного суда, где слушалась жалоба Кузнецова на действия следователей.