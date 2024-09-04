«Всем здравствуйте, мама умерла вчера»: среди жертв крушения вертолета Ми-8 на Камчатке оказалась повар из Бурятии

— Аня звонила мне и восторженно рассказывала, как ей там нравится, даже думала о том, чтобы переехать…- вспоминает Ирина Асташова. — Странно, но о той экскурсии сестра никому не рассказывала. Позвонила мне по видеосвязи уже из вертолета, когда тот взлетел. Показала пассажиров, салон. Но я ничего не слышала из-за гула винтов, лишь читала по губам. Попросила ее перезвонить, как приземлится. Она отправила мне воздушный поцелуй, я — ей. Это был последний раз, когда я ее видела…