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«Всем здравствуйте, мама умерла вчера»: среди жертв крушения вертолета Ми-8 на Камчатке оказалась повар из Бурятии

Мать-одиночка из Бурятии погибла при крушении Ми-8 на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

— Аня любила жизнь, но она оборвалась слишком неожиданно и слишком рано, — едва сдерживая слезы, говорит о родной сестре Ирина Асташова. 34-летняя Анна Пахомова оказалась в числе пассажиров Ми-8, рухнувшего на Камчатке 31 августа. 19 туристов и три члена экипажа собирались полюбоваться на вулкан Вачкажец. На место долетели без проблем, а вернуться уже не смогли… В назначенное время борт не вышел на связь. Начались поиски, которые осложняли туман, дожди и сильный ветер. Позже подтвердилось страшное — вертолет упал, никто не выжил.

Сегодня родственники погибших ждут информацию о том, когда они смогут забрать тела близких.

ТОРОПИЛАСЬ ЖИТЬ

— У нас с Аней разница в 12 лет, поэтому для меня она всегда оставалась маленькой девочкой, — поделилась с корреспондентом КП-Иркутск Ирина. — Я любила ее, а она очень сильно любила меня. Родились и росли в Улан-Удэ. Нас у мамы было двое, а теперь я одна… В 1999 году Анин папа умер (у сестер разные отцы — прим. ред.), и мама больше не выходила замуж.

Анну Пахомову все запомнили активной и не боящейся перемен. Женщина любила путешествовать и никогда ни засиживалась на месте.

— Она будто торопилась увидеть все и побывать везде. Столько было планов на будущее, — добавляет Ирина.

Окончив школу, Анна отучилась в колледже на юриста, после чего вновь стала студенткой, но уже вуза в Иркутске. В это время девушка родила дочь, которую растила самостоятельно. Помогали ей в этом близкие.

Получив диплом, сибирячка решила перебраться в Салехард, а затем — в Тюмень. Сюда она перевезла из Бурятии ребенка и маму. Устроившись по специальности в правоохранительные органы, Анна осознала, что это не для нее и предпочла работу в ресторане.

— Специального образования у нее не было, но будучи самоучкой, она доросла до шеф-повара. Сестра любила готовить и часто экспериментировала с продуктами, что у нее получалось отлично.

«НИКТО НЕ ЗНАЛ ОБ ЭТОЙ ЭКСКУРСИИ»

Отправиться на Камчатку сибирячку тоже подтолкнула работа. Женщине пообещали хорошие деньги. К тому же она всегда мечтала увидеть уникальную природу края.

Анна делилась положительными эмоциями от Камчатки и думала о переезде. Фото: личный архив.

— Аня звонила мне и восторженно рассказывала, как ей там нравится, даже думала о том, чтобы переехать…- вспоминает Ирина Асташова. — Странно, но о той экскурсии сестра никому не рассказывала. Позвонила мне по видеосвязи уже из вертолета, когда тот взлетел. Показала пассажиров, салон. Но я ничего не слышала из-за гула винтов, лишь читала по губам. Попросила ее перезвонить, как приземлится. Она отправила мне воздушный поцелуй, я — ей. Это был последний раз, когда я ее видела…

Первой неладное почувствовала мать Анны, увидевшая тревожные новости в СМИ. Родственники позвонили в МЧС по Камчатскому краю, где их опасения подтвердили — Анна, действительно, числится среди пассажиров.

Обломки воздушного судна заметили с воздуха вечером 1 сентября — на высоте 900 метров от места, где экипаж выходил на связь. Вокруг были разбросаны куски металла и вещи туристов. Шансов уцелеть при таком ударе попросту не оставалось.

«ДО ПОСЛЕДНЕГО НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОНА ВЫЖИЛА»

— Впереди предстоит ДНК-экспертиза, чтобы доказать, что погибла именно наша Аня. Конечно, мы до последнего надеемся, что она позвонит и скажет, что это ошибка. Что она сошла с борта или каким-то образом спаслась. Так, не хочется верить, что ее больше нет с нами.

Узнав о случившемся, 13-летняя дочь женщины оставила на ее странице в соцсетях полное боли сообщение:

«Всем здравствуйте, мама умерла вчера».

Предварительная причина крушения — ошибка пилотов. Фото: личный архив/ транспортная прокуратура Камчатского края.

Теперь воспитание девочки-подростка ляжет на плечи бабушки, которая планирует в ближайшее время переехать к старшей дочери в Находку Приморского края.

Впереди у семьи организация похорон. По словам Ирины, на проведение экспертизы понадобится минимум две недели. Затем требуется перевезти тело сестры в Находку, чтобы проститься. По данным Росавиации, родственники жертв крушения Ми-8 получат страховые выплаты и материальную помощь, однако, сколько средств понадобится на самом деле, близкие Анны не представляют.

— Хочу выразить огромную благодарность всем, кто пришел к нам на помощь. Еще до начала материального сбора начали приходить переводы от наших с Аней одноклассников из Улан-Удэ. Также на нашу беду откликнулись абсолютно незнакомые люди. Огромное вам спасибо!

ОФИЦИАЛЬНО

— Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с воздушным судном в Камчатском крае поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, — сообщают в пресс-службе ведомства. — Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ВАЖНО

Если вы хотите помочь семье Анны Пахомовой в трудной ситуации:

Номер банковской карты: 2202 2061 9257 7836;

Получатель: Андрей Александрович К.

Банк: Сбер.