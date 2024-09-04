Омская полиция разыскивает 23-летнюю девушку, пропавшую в середине июля

Омская полиция разыскивает 23-летнюю Дарью Игошину. Девушка в середине июля ушла из дома и не вернулась.
Молодая омичка проживает в Омске на улице Петра Осминина. В последний раз девушку видели в магазине на улице Герцена.
Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, длинные черные волосы.
На момент пропажи была одета в красную футболку, джинсовые шорты и светлые кроссовки. В начале августа девушка была замечена уже в другой одежде: черное платье, синие сланцы и темные носки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 79−34−02, 8−983−521−32−60 или 102.