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Омская полиция разыскивает 23-летнюю девушку, пропавшую в середине июля

В начале августа пропавшую омичку видели в одном из магазинов.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция разыскивает 23-летнюю Дарью Игошину. Девушка в середине июля ушла из дома и не вернулась.

Молодая омичка проживает в Омске на улице Петра Осминина. В последний раз девушку видели в магазине на улице Герцена.

Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, длинные черные волосы.

На момент пропажи была одета в красную футболку, джинсовые шорты и светлые кроссовки. В начале августа девушка была замечена уже в другой одежде: черное платье, синие сланцы и темные носки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 79−34−02, 8−983−521−32−60 или 102.