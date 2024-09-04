Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский зоопарк «Роев ручей» предупредил о новой схеме мошенников

Жителей Красноярского края предупредили о новой мошеннической схеме.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский «Роев ручей» предупреждает об очередной схеме мошенничества. Теперь аферисты начали размещать объявления с предложением получить бесплатные билеты в зоопарк.

— Нужно перейти по ссылке, ввести персональные данные, и вот оно, счастье. В зоопарк вам таким образом попасть точно не удастся, а проблемы с утечкой персональных данных и с потерей денег вам обеспечены, — говорят в пресс-службе парка флоры и фауны.

Жителей края просят быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.

Напомним, в июле этого года администрация Дивногорска предупреждала горожан о фейковом фестивале клубники, рекламу которого заметили в социальных сетях.