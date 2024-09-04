Красноярский зоопарк «Роев ручей» предупредил о новой схеме мошенников

— Нужно перейти по ссылке, ввести персональные данные, и вот оно, счастье. В зоопарк вам таким образом попасть точно не удастся, а проблемы с утечкой персональных данных и с потерей денег вам обеспечены, — говорят в пресс-службе парка флоры и фауны.