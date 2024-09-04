Красноярский зоопарк «Роев ручей» предупредил о новой схеме мошенников

Красноярский «Роев ручей» предупреждает об очередной схеме мошенничества. Теперь аферисты начали размещать объявления с предложением получить бесплатные билеты в зоопарк.
— Нужно перейти по ссылке, ввести персональные данные, и вот оно, счастье. В зоопарк вам таким образом попасть точно не удастся, а проблемы с утечкой персональных данных и с потерей денег вам обеспечены, — говорят в пресс-службе парка флоры и фауны.
Жителей края просят быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.
Напомним, в июле этого года администрация Дивногорска предупреждала горожан о фейковом фестивале клубники, рекламу которого заметили в социальных сетях.