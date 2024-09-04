Банду налётчиков на букмекерские конторы оправдали — срок получил только главарь

В Калининский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела о нападениях на букмекерские конторы. Фигурантами дела стали трое сибиряков, один из которых — Константин Никулин — взял на себя роль руководителя банды.
На скамье подсудимых оказались вышеупомянутый Никулин, обвиняемый в совершении преступлений по ч.3 ст. 33, ч.2 ст. 167 УК РФ — «Уничтожение и повреждение чужого имущества», п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ — «Вымогательство», ч.2 ст. 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия»; а также Данила Даринский и Евгений Кролевец — обвиняемых в совершении преступления по ч.2 ст. 167 УК РФ — «Уничтожение и повреждение чужого имущества».
Ранее НДН.инфо писал о банде налётчиков. Помимо трио Никулин-Кролевец-Даринский в нападении на конторы принимали участие ещё 11 неустановленных лиц. Распределившись на группы по 2−6 человек, подельники приезжали к помещениям разных пунктов приёма ставок АО «СпортБет», где из хулиганских побуждений уничтожали и повреждали имущество организации — разбивали жк-мониторы и телевизоры руками и другими предметами, используемыми в качестве оружия.
«При этом Никулин К. Ю. взял на себя роль организатора и руководителя преступления, согласно которой должен: подыскать объекты преступных посягательств; определить место и время преступных посягательств», — сообщалось на сайте суда.
Главарь банды Никулин пошёл дальше и, перепутав рядового сотрудника конторы с руководителем организации, потребовал с него 3 млн рублей под угрозой разгрома букмекерской точки. Для пущего устрашения во время налётов он брал с собой огнестрельное оружие. Как рассказали в суде, оно было изготовлено самодельным способом из ружья модели ТОЗ-Б №К34078 (двуствольный дробовик) «путём укорачивания ствола и удаления приклада».
Приговором суда Никулину назначено наказание за вымогательство и незаконное гранение оружия в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем главарь банды, равно как и его подельники, был оправдан судом по ст. 167 УК РФ «в связи с отсутствием в их действиях состава преступления».
Как уточнили в суде, обязательным признаком состава повреждения имущества является причинение значительного ущерба потерпевшему — АО «СпортБет». Хотя ранее сообщалось, что всем фигурантам дела было предъявлено соответствующее — ущерб составлял 1 838 576 рублей. Позже суд снизил его размер до 896 533 рублей.
«С учетом материального положения АО “СпортБет” и его финансово-экономического состояния, а также установленного в ходе судебного следствия ущерба в размере 896 533 рубля 08 копеек, что составляет всего 1,3% и 0,6% соответственно от чистой прибыли указанного юридического лица за 2022 год, суд пришел к выводу, что значительный ущерб причинен не был», — говорится в материалах дела.
Приговор суда в законную силу не вступил.