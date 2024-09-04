Банду налётчиков на букмекерские конторы оправдали — срок получил только главарь

Главарь банды Никулин пошёл дальше и, перепутав рядового сотрудника конторы с руководителем организации, потребовал с него 3 млн рублей под угрозой разгрома букмекерской точки. Для пущего устрашения во время налётов он брал с собой огнестрельное оружие. Как рассказали в суде, оно было изготовлено самодельным способом из ружья модели ТОЗ-Б №К34078 (двуствольный дробовик) «путём укорачивания ствола и удаления приклада».