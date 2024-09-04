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В Воронежской области пьяный прохожий ограбил 17-летнего подростка

В Эртильском районе школьник отдал нападавшему на него мужчине серьгу. Преступника задержали.

В Эртильском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли ограбление 17-летнего подростка.

Вечером к юноше, сидевшему на скамейке у местного кафе, подошел мужчина и потребовал у него снять серьгу и отдать ему. Подросток спорить не стал. Он отдал серьгу. Грабитель ушел, а юноша рассказал все родителям. Те обратились в полицию.

— Стражи порядка быстро вычислили преступника. Им оказался 37-летний житель Эртильского района. Он признал свою вину и отдал серьгу. Свое поведение он объяснил тем, что в тот вечер был пьян. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», — сообщили в региональном ГУ МВД.