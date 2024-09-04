В Воронежской области пьяный прохожий ограбил 17-летнего подростка

Вечером к юноше, сидевшему на скамейке у местного кафе, подошел мужчина и потребовал у него снять серьгу и отдать ему. Подросток спорить не стал. Он отдал серьгу. Грабитель ушел, а юноша рассказал все родителям. Те обратились в полицию.