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На Кольцовском тракте произошла массовая авария с автомобильным краном

Рядом с аэропортом Кольцово в аварии с автомобильным краном пострадал человек.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте легковушка столкнулась с автомобильным краном. Авария произошла днем 4 сентября. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель на Hyundai Cret двигался в сторону Екатеринбурга. При построении он не предоставил преимущество автомобилю Skoda Karoq. После столкновения ее откинуло на автомобильный кран.

— Водителя автомашины Skoda Karoq осматривают медики, оказывают ему необходимую помощь, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Госавтоинспекция региона призывает водителей быть внимательными при совершении маневров. Напомним, что из-за ДТП водители встали в крупную пробку. Пассажиры аэропорта рисковали не попасть на рейсы.