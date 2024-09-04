На Кольцовском тракте произошла массовая авария с автомобильным краном

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте легковушка столкнулась с автомобильным краном. Авария произошла днем 4 сентября. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водитель на Hyundai Cret двигался в сторону Екатеринбурга. При построении он не предоставил преимущество автомобилю Skoda Karoq. После столкновения ее откинуло на автомобильный кран.
— Водителя автомашины Skoda Karoq осматривают медики, оказывают ему необходимую помощь, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.
Госавтоинспекция региона призывает водителей быть внимательными при совершении маневров. Напомним, что из-за ДТП водители встали в крупную пробку. Пассажиры аэропорта рисковали не попасть на рейсы.