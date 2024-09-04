Мошенники под видом сотового оператора похитили у пенсионера 210 тысяч рублей

В Нижнекамске мошенники под предлогом продления договора на услуги сотовой связи обманули 65-летнего местного жителя и похитили у него 210 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РТ.
Потерпевшему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей сотовой компании, и сообщила, что срок его договора на сим-карту истекает, предложив продлить его.
«Я согласился на продление, на что меня попросили передать им коды, которые придут от портала “Госуслуги”. Через несколько секунд мне действительно пришли пароли, которые я им продиктовал», — рассказал потерпевший.
Позже мужчине позвонили через мессенджер, якобы от лица сотрудника портала «Госуслуги», заявив, что мошенники уже пытаются оформить на него кредиты. Чтобы защитить свои деньги, нижнекамцу предложили перевести все средства на «безопасный счет». В результате он перевел мошенникам 210 тысяч рублей.
Полиция предупреждает, что у сим-карты нет срока действия, а договоры на услуги связи являются бессрочными. Для предотвращения подобных мошеннических действий рекомендуется немедленно завершать разговоры с подозрительными лицами и блокировать их номера.
Ранее мы писали, что житель Альметьевска потерял 490 тысяч рублей, попавшись на уловки мошенников.