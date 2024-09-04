В Усть-Илимске простились с бойцом СВО

С бойцом СВО Евгением Ком простились в Усть-Илимске. 44-летний мужчина героически погиб «за ленточкой» при выполнении боевого задания. Об этом в социальных сетях сообщила мэр Усть-Илимска Анна Щекина.
Евгений был водителем мотострелкового отделения гвардии в звании младшего сержанта. До этого участвовал в боевых действиях в Чечне. Его мужество, самоотверженность и героизм отметили наградами.
— От имени губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, от администрации города, от всех жителей Усть-Илимска выражаю глубокие соболезнования семье и близким Сергея Михайловича Ком. Скорбим с вами, — поделилась Анна Щекина.
Мужчина был верен присяге до последнего. Защищал не только себя и свои принципы, но и Родину. Большую помощь оказал сослуживцам.