45 ударов шваброй и 18 ножевых: В Волгограде сын убил отца-инвалида

— Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 77-летним отцом, являющимся инвалидом 1 группы. Прикованный к постели мужчина не мог сам себя обслуживать, в связи с чем попросил сына помочь ему с гигиеническими процедурами, — уточнили в прокуратуре региона.