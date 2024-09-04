45 ударов шваброй и 18 ножевых: В Волгограде сын убил отца-инвалида

В Волгограде судят 50-летнего мужчину за жестокое убийство отца-инвалида. Сын забил до смерти беззащитного старика. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, фигурант нанес родственнику 45 ударов шваброй и 18 ударов ножом. В обстоятельствах чудовищного преступления разбирались волгоградские следователи.
— Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 77-летним отцом, являющимся инвалидом 1 группы. Прикованный к постели мужчина не мог сам себя обслуживать, в связи с чем попросил сына помочь ему с гигиеническими процедурами, — уточнили в прокуратуре региона.
Вместо помощи сын проявил агрессию, за что понесет наказание по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.