«Крохотное тельце нашли в коробке»: за что отец хладнокровно расправился с месячной дочерью в Бурятии

«Еще раз продемонстрируйте, как вы сделали? Ногу куда свою ставили?», — обращается следователь к щуплому и невысокому мужчине, держащему манекен младенца. То, что происходит дальше — зрелище не для слабонервных. Ведь на видео — восстановление момента событий, которые развернулись в небольшом улусе Бурятии 31 августа. Там в шкафу на веранде дома нашли тело младенца. В убийстве малышки сознался ее родной отец! А на кадрах он показывает, как избивал грудничка. 3 сентября предполагаемый преступник заключен под стражу. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Рассказывает хладнокровно.
Сейчас о семье, в которой произошло несчастье, известно мало. Жили в небольшом улусе. Супруги официально в браке не состояли, но воспитывали троих детей. Старшему ребенку 11 лет, среднему — год, младшей — месяц, она родилась 30 июля 2024 года. У обоих супругов, по информации прокуратуры, есть инвалидность, женщина, мать детей, признана недееспособной. Но на учетах подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) или комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) семья не состояла.
В последний день лета супруги устроили посиделку, не обошлось и без алкоголя. Затем случилась ссора: что мужчина и женщина не поделили, непонятно. Но пострадала в итоге дочь, которой день назад исполнился только месяц. Именно из-за конфликта с сожительницей отец накинулся на девочку и хладнокровно с ней расправился.
По предварительным данным, отец ударил один раз ребенка о дверной косяк. Но вскоре Следком Бурятии опубликовал жуткое видео, где предполагаемый изверг показал, как убивал малышку.
«Вот так», — еле слышно проговаривает отец и тянется рукой к дверной ручке, а другой придерживает манекен. После он подставляет голову куклы к деревянной колоде и закрывает дверь. На этом видео не заканчивается…
«Не успел… Еще раз сильнее сделал», — произносит местный житель и повторяет действия: снова распахивает дверь, только уже посильнее и вновь бьет по манекену.
«Вот так было», — заключает в конце хладнокровно отец.
Ребенка потеряла соседка.
Крохотное тело девочки изверг спрятал в коробку, которую убрал в шкаф на веранде дома. Девочку потеряли в тот же день, 31 августа. В гости к семье пришла соседка, которая и заметила отсутствие малышки. Тогда сибирячка обратилась в полицию. И в ночь на 1 сентября ребенка нашли с признаками насильственной смерти.
— Заведено уголовное дело по факту убийства малолетнего, — рассказывают в региональном СК. — По подозрению в совершении данного преступления задержан отец ребенка, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.
Кроме этого, в настоящее время прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Судьба старших детей решается в настоящее время. Так, годовалый ребенок временно помещен в социальное учреждение. А старший находится в семье родственников под опекой.