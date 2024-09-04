«Крохотное тельце нашли в коробке»: за что отец хладнокровно расправился с месячной дочерью в Бурятии

«Еще раз продемонстрируйте, как вы сделали? Ногу куда свою ставили?», — обращается следователь к щуплому и невысокому мужчине, держащему манекен младенца. То, что происходит дальше — зрелище не для слабонервных. Ведь на видео — восстановление момента событий, которые развернулись в небольшом улусе Бурятии 31 августа. Там в шкафу на веранде дома нашли тело младенца. В убийстве малышки сознался ее родной отец! А на кадрах он показывает, как избивал грудничка. 3 сентября предполагаемый преступник заключен под стражу. Подробности — в материале КП-Иркутск.