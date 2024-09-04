Житель Башкирии зарезал своего знакомого.



Краснокамский межрайонный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Как сообщили в пресс-службе инстанции, двое знакомых устроили застолье с алкоголем. Как это часто бывает, «под градусом» вспомнились старые обиды. Мужчины устроили драку. Затем один из них схватил кухонный нож, это очень не понравилось его оппоненту. Последний отобрал нож у приятеля и нанес им не менее 8 ударов — по рукам и ногам, а также в голову, шею и грудную клетку. Потерпевший потерял много крови и вскоре скончался.