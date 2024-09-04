«Смотришь вниз, вопросы задаем мы!»: В Ростове 61-летнего охранника осудили за связь с украинскими спецслужбами

В Ростовском областном суде озвучили приговор 61-летнему жителю донской столицы. Его обвинили в покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в июле прошлого года в одном из мессенджеров мужчина списался с сотрудником службы безопасности Украины.
НА КАРАНДАШЕ У СИЛОВИКОВ.
61-летний ростовчанин, на тот момент работавший в частном охранном предприятии, заявил в чате, что готов помогать иностранному государству. Причем, чоповец писал о своем желании действовать против Российской Федерации настойчиво, на протяжении почти полугода.
Ростовчанин, готовый с легкостью предать Родину, и не подозревал, что номер и вся переписка уже контролировались нашими силовиками.
Мужчину задержали в феврале этого года. Кстати, операцию сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении редакции. На видео люди в масках задерживают ростовчанина в месте, напоминающем парковку у ТЦ. Силовики кладут охранника на асфальт и сковывают запястья наручниками.
РАСТЕРЯН, НО НЕ ОСОБО УДИВЛЕН.
Создается ощущение, что задержанный растерян, но не особо удивлен.
Ростовчанин говорит оперативникам, в каком кармане лежит телефон. В какой-то момент, когда он уже стоит, силовик заявляет: «Смотришь вниз. Вопросы задаем мы!».
Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области, в отношении задержанного завели дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
В суде ростовчанин полностью признал свою вину. В пресс-службе прокуратуры Ростовской области добавили, что мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Почти год собирала сведения.
Не так давно в Ростове задержали мать подростка, которую подозревают в шпионаже. По версии следователей, ростовчанка почти год собирала сведения для Украины. При этом наибольший интерес для врага представляли данные о дислокации подразделений и объектов Вооруженных сил РФ, координаты баз и оружейных складов.
В какой-то момент ростовчанка так вошла в роль шпионки, что по заданию украинской стороны даже сменила работу.