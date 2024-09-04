«Смотришь вниз, вопросы задаем мы!»: В Ростове 61-летнего охранника осудили за связь с украинскими спецслужбами

Не так давно в Ростове задержали мать подростка, которую подозревают в шпионаже. По версии следователей, ростовчанка почти год собирала сведения для Украины. При этом наибольший интерес для врага представляли данные о дислокации подразделений и объектов Вооруженных сил РФ, координаты баз и оружейных складов.