Пожар на складе с топливом в Каменском районе Ростовской области локализован

Пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области локализовали. Об этом 4 сентября, отвечая на вопросы в онлайн-режиме, сообщил районный глава Владимир Савин.
— Пожар локализован на данном объекте, — прокомментировал Владимир Савин.
Напомним, в ночь на 28 августа военные сбили четыре БПЛА. После этого в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты не фиксировалось. Известно, что ранее на территории района ввели режим повышенной готовности.