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Пожар на складе с топливом в Каменском районе Ростовской области локализован

Горение на топливном складе в Каменском районе Ростовской области локализовано.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области локализовали. Об этом 4 сентября, отвечая на вопросы в онлайн-режиме, сообщил районный глава Владимир Савин.

— Пожар локализован на данном объекте, — прокомментировал Владимир Савин.

Напомним, в ночь на 28 августа военные сбили четыре БПЛА. После этого в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты не фиксировалось. Известно, что ранее на территории района ввели режим повышенной готовности.

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