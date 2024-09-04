Пожар на складе с топливом в Каменском районе Ростовской области локализован

Напомним, в ночь на 28 августа военные сбили четыре БПЛА. После этого в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты не фиксировалось. Известно, что ранее на территории района ввели режим повышенной готовности.