В Омске спасли из пожара мать и двух детей

«Первоочередная задача по прибытию к месту пожара — спасение людей. К этому времени восемь жильцов уже покинули свои квартиры. Однако где-то могли быть люди. На лестничной площадке мы простукивали двери, одна из них оказалась открытой. В дальней комнате сидела женщина и держала на руках ребенка, укутанного в одеяло, рядом находилась девочка постарше. Испуганная мама никак не хотела выпускать из рук ребенка. Мы надели на неё и дочку спасустройства и эвакуировали из помещения. Я крепко держал женщину с ребенком на руках, чтобы они не споткнулись и не упали в дыму. Другое звено вернулось в квартиру, чтобы эвакуировать хомячка в клетке. Командир звена 28 ПСЧ вынес и отдал девочке в руки их питомца — кошечку», — рассказал пожарный-спасатель Игорь Репко.