«Впервые за 40 лет»: в Новосибирске опубликованы кадры затопления семи СНТ

Как сообщил Евгений Левин, председатель СНТ «Конструктор» в беседе с корреспондентом Сиб.фм, подобное, по словам местных сторожил, происходит впервые за 40 лет. Вода продолжает топить улицы и дома уже около двух недель. Он объяснил, что сейчас идет вторая волна паводков, более серьезная, чем предыдущая.
«Воде некуда уходить. Бегут реки прямо по дорогам, размывая их, размывая огороды, фундаменты домов», — поделился председатель.
Он также рассказал, что уровень воды иногда поднимается выше уровня голени.
Евгений сообщил, что вчера к ним приходили сотрудники МЧС и сказали, что ситуация не критическая и нет необходимости в спасении жителей. По словам мужчины, сегодня было написано коллективное обращение в администрацию Первомайского района.
«Говорят, ранее люди писали и в мэрию, и в администрацию президента даже написали, в прокуратуру обращались. Я живу здесь круглогодично с пропиской, мы многодетная семья. Это наше основное место проживания, и даже этот фактор не играет никакой роли для МЧС», — объяснил он.
Председатель поделился, что ситуация коснулась семи СНТ, а это несколько тысяч человек. Под воду, как сообщил Евгений, ушло несколько улиц.
Собеседник рассказал, что сотрудники МЧС, возможно, запустят беспилотный аппарат, чтобы выяснить, откуда идет вода.
«Сегодня высказали предположение, что это связано со строительством Восточного обхода. Он находится в двух километрах от нас. Там было произведено строительство какой-то дамбы с прокладкой ливневых труб. Сегодня мы будем эту версию проверять», — поделился он.
Сибиряк объяснил, что никто не знает на самом деле, откуда пришла вода, но ее становится больше, а разбираются с этим, по словам Евгения, местные жители.
«Сами ездим, обследуем территории, ищем источник этой воды. Госслужбы разводят руками. Я так понимаю, единственное, что они нам могут сказать в данной ситуации, — “спасение утопающих — дело рук самих утопающих”. Никто заниматься этим не хочет», — подытожил он.