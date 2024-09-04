«Впервые за 40 лет»: в Новосибирске опубликованы кадры затопления семи СНТ

«Говорят, ранее люди писали и в мэрию, и в администрацию президента даже написали, в прокуратуру обращались. Я живу здесь круглогодично с пропиской, мы многодетная семья. Это наше основное место проживания, и даже этот фактор не играет никакой роли для МЧС», — объяснил он.