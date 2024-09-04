Хотела вернуть похищенные деньги: жительница Иркутска дважды стала жертвой мошенников и лишилась более двух млн

В полицию Иркутска обратилась местная жительница с заявлением о том, что уже второй раз стала жертвой мошенников. Первый раз ее обманули еще в январе 2021 года. Тогда она потеряла около 300 тысяч рублей на финансовой пирамиде. А недавно ей позвонила женщина и представилась юристом. Обещала помочь вернуть потерянные тогда деньги. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Женщине поведали, что все похищенные средства якобы хранятся на банковском счете, который открыт на ее же имя, в Гане. Она поверила и захотела восстановить справедливость. Для этого заполнила «петицию» по возврату. Затем оплатила «арест» иностранного счета, а также «комиссию».
— Заполнив «налоговую декларацию» она снова перевела по указанным реквизитам крупную сумму. Но со слов злоумышленника, налоговая не пропустила платеж и необходимо вновь заплатить 200 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Никакие деньги она, конечно, не вернула. А ущерб в этот раз получился значительно больше. Мошенники присвоили себе 2 миллиона 31 тысячу рублей. На данный момент полицейские пытаются найти аферистов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что три жителя Братска из-за мошенников лишились более трех миллионов рублей.