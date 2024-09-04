Хотела вернуть похищенные деньги: жительница Иркутска дважды стала жертвой мошенников и лишилась более двух млн

В полицию Иркутска обратилась местная жительница с заявлением о том, что уже второй раз стала жертвой мошенников. Первый раз ее обманули еще в январе 2021 года. Тогда она потеряла около 300 тысяч рублей на финансовой пирамиде. А недавно ей позвонила женщина и представилась юристом. Обещала помочь вернуть потерянные тогда деньги. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.