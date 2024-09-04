Самолет «Уральских авиалиний» на высоте 10 тысяч метров отказал в управлении

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Антальи, отказал в управлении на высоте 10 650 метров. На борту находилось 228 пассажиров и семь членов экипажа, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Речь идет о рейсе SVR3556, полет выполнялся на Airbus A321.
— В районе Волгоградской области командир воздушного судна доложил о невозможности выдерживать интервал вертикального эшелонирования из-за отказа двух автопилотов. Экипаж запросил снижение до 8550 метров и векторение, продолжив полет до Москвы, — пишут в Telegram-канале «Авиаторщина».
К счастью, обошлось без последствий. Самолет удалось благополучно посадить в аэропорту Домодедово в Москве.
До Москвы воздушное судно долетело штатно. Когда пилоты начали заходить на посадку на высоте 1800 метров, они сообщили об отказе управления носового колеса. Был запрошен тягач для освобождения полосы после приземления.
В Домодедово объявили сигнал тревоги с кодом «синий». После посадки, которая прошла без происшествий, борт оттащили на стоянку. Там специалисты начали устранять поломки.
Как пишет «Авиаторщина», Росавиация квалифицировала происшествие как авиационный инцидент и начала расследование. Спустя сутки самолет вернулся к полетам.
В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» «КП-Екатеринбург» прокомментировали ситуацию.
— Самолет исправен. Он выполняет рейсы согласно расписанию, — рассказали представители авиаперевозчика.