Полыхающую баню потушили в Ростовской области

В поселке Чертково Ростовской области владелец частного дома захотел ночью попариться в своей бане, но произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Из-за возгорания на улицу Заводскую выезжали 3 сентября. Тушение велось примерно с 1:55 до 2:25. Работали 8 человек, использовалось две единицы техники. Всего выгорело 15 кв. метров, — рассказали в МЧС.
Как выяснилось, при пожаре никто не пострадал, так как хозяин вызвал помощь сразу же, почувствовав запах дыма. Предварительно, огонь разгорелся из-за неисправности печного отопления.
Спасатели напоминают: топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра, также не следует оставлять рядом с огнем горючие вещества. Дымоход печи не должен соприкасаться со сгораемыми частями бани.