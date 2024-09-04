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Полыхающую баню потушили в Ростовской области

В Ростовской области хозяин частного дома не смог попариться в бане из-за пожара.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Чертково Ростовской области владелец частного дома захотел ночью попариться в своей бане, но произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Из-за возгорания на улицу Заводскую выезжали 3 сентября. Тушение велось примерно с 1:55 до 2:25. Работали 8 человек, использовалось две единицы техники. Всего выгорело 15 кв. метров, — рассказали в МЧС.

Как выяснилось, при пожаре никто не пострадал, так как хозяин вызвал помощь сразу же, почувствовав запах дыма. Предварительно, огонь разгорелся из-за неисправности печного отопления.

Спасатели напоминают: топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра, также не следует оставлять рядом с огнем горючие вещества. Дымоход печи не должен соприкасаться со сгораемыми частями бани.