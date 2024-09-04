25 хабаровчан обманула преступная группа из юридическом центра

В Хабаровске разоблачена и осуждена организованная группа мошенников, действовавшая под прикрытием юридического центра «Шериф», которая сумела обмануть десятки автовладельцев, сообщает Телеграм-канал Хабаровский следком.
Организатором группировки оказался молодой мужчина, 1996 года рождения, который вместе со своим знакомым создал преступную группу, прикрываясь работой юридического центра. В течение двух лет, с 2021 по 2023 год, мошенники предлагали пострадавшим в ДТП автовладельцам «помощь» в получении страховых выплат. Они убеждали клиентов, что только через их центр можно добиться максимальных компенсаций. Однако вместо обещанной выгоды клиенты получали лишь часть положенных денег, а остальное мошенники присваивали себе, параллельно взимая.
Телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края сообщает детали судебного разбирательства. Выяснилось, что центр «Шериф» — это лишь прикрытие для махинаций, в которых были замешаны пять человек, включая девушку. Они обманули 25 граждан, причинив им ущерб на сумму более миллиона рублей.
Организатор группы признал свою вину и возместил ущерб. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Дело против остальных участников группы ещё рассматривается.
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