25 хабаровчан обманула преступная группа из юридическом центра

Организатором группировки оказался молодой мужчина, 1996 года рождения, который вместе со своим знакомым создал преступную группу, прикрываясь работой юридического центра. В течение двух лет, с 2021 по 2023 год, мошенники предлагали пострадавшим в ДТП автовладельцам «помощь» в получении страховых выплат. Они убеждали клиентов, что только через их центр можно добиться максимальных компенсаций. Однако вместо обещанной выгоды клиенты получали лишь часть положенных денег, а остальное мошенники присваивали себе, параллельно взимая.