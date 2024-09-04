Три человека погибли при ударе ВСУ по рынку в Донецке

Неделей ранее после украинского обстрела загорелся торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка. Пострадали 11 человек, среди которых 15-летний подросток. ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в торговом центре находилось много посетителей, погибли два человека. Здание центра оказалось полностью уничтожено.