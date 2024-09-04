Три человека погибли при ударе ВСУ по рынку в Донецке

Три человека погибли, еще пять человек пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории рынка «Сокол», сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
«В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм по территории рынка “Сокол” (мкрн Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили еще пять человек», — сообщил он.
Также, по словам Пушилина, в микрорайоне «Поселок шахты имени Е. Т. Абакумова» украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет, в результате чего пострадала девушка 2004 года рождения. «Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил он.
В результате обстрелов также получили повреждения два городских автобуса в Донецке и Горловке.
На данный момент ВСУ совершили девять атак, выпустили более 15 боеприпасов, в том числе задействовали ствольную артиллерию 155-мм калибра и ударные беспилотники, заключил Пушилин.
22 августа Пушилин сообщал об артиллерийской атаке Донецка, в результате которой загорелся многоэтажный дом. Ранения получили девять человек, при тушении пострадали пятеро спасателей.
Неделей ранее после украинского обстрела загорелся торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка. Пострадали 11 человек, среди которых 15-летний подросток. ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в торговом центре находилось много посетителей, погибли два человека. Здание центра оказалось полностью уничтожено.