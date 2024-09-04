Под Самарой две автомобилистки пострадали в столкновении ВАЗ и Hyundai

Во вторник, 3 сентября, в Волжском районе Самарской области произошла серьезная авария, в которой пострадали две автомобилистки. Инцидент случился в 11:40 на дороге Самара-Бугуруслан. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.