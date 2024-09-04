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Под Самарой две автомобилистки пострадали в столкновении ВАЗ и Hyundai

На трассе Самара — Бугуруслан автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 3 сентября, в Волжском районе Самарской области произошла серьезная авария, в которой пострадали две автомобилистки. Инцидент случился в 11:40 на дороге Самара-Бугуруслан. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников полиции, 37-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris нарушила правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, где это запрещено. В результате ее автомобиль столкнулся с ВАЗ-21104, за рулем которого находилась 28-летняя автомобилистка.

Обе участницы ДТП были доставлены в медицинское учреждение. Владелицу вазовской легковушки отпустили после осмотра медиков, а женщину на Hyundai госпитализировали. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка.