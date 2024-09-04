В Башкирии осудят экс-сотрудника полиции, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий

В ноябре-декабре 2020 года бывший высокопоставленный сотрудник полиции с двумя своими знакомыми организовали незаконное проведение азартных игр в Уфе. Чтобы беспрепятственно осуществлять игорную деятельность, мужчина договорился ежемесячно передавать обвиняемому взятку и 50 процентов от прибыли.
С декабря 2020 года по май 2021 года сотрудник полиции получил взятки в сумме более 3,2 млн рублей, а также брендовые наручные часы стоимостью более 1,3 млн рублей.
Мужчина не признал свою вину. В обеспечительных целях на имущество обвиняемого и его родственников общей стоимостью более 48 млн рублей наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения.