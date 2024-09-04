В Донецке Ростовской области локализовали ландшафтный пожар

Днем 4 сентября на окраине Донецка Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар. К этому моменту, по данным спасателей, горение локализовано на площади в 800 кв. метров.
— Возгорание началось в районе улицы Котовского. Пламя прошло по траве 800 кв. метров, сейчас пожар локализован, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Добавим, ранее о возгорании в районе Шевыревки сообщил глава администрации Донецка Роман Кураев. Чиновник лично посетил место происшествия и снял происходящее на камеру.
— Пожар локализован, но возгорание еще не ликвидировано. Угрозы для жилых строений нет, — написал в Telegram Роман Кураев.