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В Донецке Ростовской области локализовали ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар локализовали в Донецке Ростовской области, выгорело 800 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Днем 4 сентября на окраине Донецка Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар. К этому моменту, по данным спасателей, горение локализовано на площади в 800 кв. метров.

— Возгорание началось в районе улицы Котовского. Пламя прошло по траве 800 кв. метров, сейчас пожар локализован, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Добавим, ранее о возгорании в районе Шевыревки сообщил глава администрации Донецка Роман Кураев. Чиновник лично посетил место происшествия и снял происходящее на камеру.

— Пожар локализован, но возгорание еще не ликвидировано. Угрозы для жилых строений нет, — написал в Telegram Роман Кураев.