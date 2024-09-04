Отражение атак и украинские потери. Что известно о ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий противник потерял более 9,7 тыс. военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО HIMARS и три MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.