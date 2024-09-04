Отражение атак и украинские потери. Что известно о ситуации в Курской области

За сутки потери противника составили до 450 военнослужащих.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Комаровка.
Российские военные также сорвали попытки украинских атак в направлении населенных пунктов Коренево, Ольговка и Погребки.
Продолжается уничтожение диверсионных групп ВСУ, пытающихся проникнуть вглубь территории страны.
Авиация поразила резервы противника в 12 населенных пунктах Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе три самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и одна М777 производства США, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США, в том числе одна M142 HIMARS и одна M270 MLRS.
Всего за время боевых действий противник потерял более 9,7 тыс. военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО HIMARS и три MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Выборы
Более 27% от общего числа избирателей Курской области приняли участие в досрочном голосовании на выборах губернатора и в органы местного самоуправления, рассказала председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова.
Проезд в общественном транспорте в Курске в основные дни проведения выборов,
Эвакуация
Более 500 человек, которые считались пропавшими после вынужденной эвакуации из приграничных районов Курской области из-за массированных атак со стороны ВСУ, найдены благодаря волонтерам, силовикам и правительству региона, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.
Около 11,5 тыс. человек из Курской области, в том числе 3,5 тыс. детей, находятся в пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях в разных регионах России, сообщили в пресс-службе МЧС.