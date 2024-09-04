Пожар в воронежском микрорайоне Придонской сняли на видео

В Воронеже в среду, 4 сентября, в микрорайоне Придонской на улице Защитников Родины загорелась хозяйственная постройка площадью 20 кв. м. Огонь перекинулся на скамейки и деревья.
Никто не пострадал. Очевидцы произошедшего опубликовали кадры пожара в социальных сетях.
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 11:57. С огнем боролось одно отделение пожарно-спасательной части: четыре спасателя и одна единица техники. Возгорание потушили в 12:12. Ранее РИА «Воронеж» сообщало о пожаре на улице Малаховского, 6. Спасатели обнаружили труп 41-летнего мужчины и эвакуировали 21 человека.