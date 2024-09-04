В Самаре 4 сентября эвакуировали школу в Крутых Ключах

В среду, 4 сентября 2024 года, в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре эвакуировали школу. В здании сработала пожарная сигнализация. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.
«У меня сын учится в этой школе во вторую смену. Сказал, что их всех вывели на улицу, приезжали пожарные», — рассказала «Комсомолке» мама одного из учеников.
С уроков ребят не отпустили. Им пришлось ждать на улице, пока пожарные обследуют здание. В соцсетях появились сообщения, что якобы что-то загорелось в кабинете химии. Однако в ГУ МЧС по Самарской области корреспонденту «КП-Самара» сообщили, что в школе произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Сейчас все ученики вернулись в школу.