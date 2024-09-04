«Сапсан» по пути из Петербурга в Москву сбил женщину

Пассажиры «Сапсана», который ехал из Петербурга в Москву утром 4 сентября, заподозрили неладное. Сначала поезд очень долго сигналил, затем резко остановился на несколько минут. А когда он прибыл на конечную станцию, то очевидцы заметили красные пятна на вагоне. Как оказалось, поезд во время движения поезд сбил женщину. Как это произошло SPB.KP.RU рассказали в пресс-службе ОЖД.