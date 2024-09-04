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«Сапсан» по пути из Петербурга в Москву сбил женщину

В ОЖД назвали предварительную причину гибели женщины под колесами «Сапсана».

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры «Сапсана», который ехал из Петербурга в Москву утром 4 сентября, заподозрили неладное. Сначала поезд очень долго сигналил, затем резко остановился на несколько минут. А когда он прибыл на конечную станцию, то очевидцы заметили красные пятна на вагоне. Как оказалось, поезд во время движения поезд сбил женщину. Как это произошло SPB.KP.RU рассказали в пресс-службе ОЖД.

— В 08:30 на станции Завидово в Тверской области на оборудованном исправной звуковой и световой сигнализацией пешеходном переходе произошло травмирование человека поездом «Сапсан». По предварительным данным, человек нарушил правила поведения на железнодорожной инфраструктуре. Задержка поезда составила 12 минут, — рассказали в пресс-службе.

На место вызвали бригаду медиков и полицию. По информации Тверского линейного отдела МВД России на транспорте, женщина погибла.