«Первый борт жестко сел под Иркутском»: ребенка, на которого упали футбольные ворота, вертолетом доставили в Улан-Удэ

На границе республики Бурятия и Иркутской области 3 сентября совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Напомним, на борту находилось шесть человек, четыре члена экипажа и два медика. Все они живы, серьезных травм нет. Их доставили в Иркутск.