«Первый борт жестко сел под Иркутском»: ребенка, на которого упали футбольные ворота, вертолетом доставили в Улан-Удэ

На границе республики Бурятия и Иркутской области 3 сентября совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Напомним, на борту находилось шесть человек, четыре члена экипажа и два медика. Все они живы, серьезных травм нет. Их доставили в Иркутск.
Вертолет летел по маршруту «Иркутск-Орлик». Он должен был перевести больного ребенка в больницу Улан-Удэ. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала, что на него 2 сентября упали футбольные ворота. Он находился в тяжелом, но стабильном состоянии.
— Спецбортом — вертолетом санитарной авиации ТЦМК МЗ РБ ребенок из поселка Орлик Окинского района доставлен в Приемно-диагностическое отделение ДРКБ 4 сентября ближе к вечеру, — рассказала Евгения Лудупова.
Его осмотрели нейрохирург и оториноларинголог, провели КТ-исследование. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. К счастью, хирургическое вмешательство не понадобится. Сейчас его перевели в отделение травматологии и ортопедии с нейрохирургическими кроватями. Он находится в удовлетворительном состоянии.