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Житель Ростовской области погиб из-за неосторожного курения

Смертельный пожар из-за неосторожного курения произошел в одном из сел Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области житель села Авило-Успенка пытался спастись во время пожара, но умер от едкого дыма. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как оказалось, мужчина уснул с сигаретой. Когда вспыхнул пожар, он, вероятно, проснулся и попытался выйти, но так и не смог этого сделать.

— Всего пять глотков дыма оказались смертельными. Тело погибшего обнаружили недалеко от очага возгорания, огнем было охвачено 40 кв. метров, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

С начала года жертвами пагубной привычки стали уже 64 человека. Спасатели просят жителей Дона не курить в постели и рядом с горючими жидкостями. Нужно всегда пользоваться пепельницей. Также всем рекомендуют установить пожарный извещатель.