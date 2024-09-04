Житель Ростовской области погиб из-за неосторожного курения

В Ростовской области житель села Авило-Успенка пытался спастись во время пожара, но умер от едкого дыма. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как оказалось, мужчина уснул с сигаретой. Когда вспыхнул пожар, он, вероятно, проснулся и попытался выйти, но так и не смог этого сделать.
— Всего пять глотков дыма оказались смертельными. Тело погибшего обнаружили недалеко от очага возгорания, огнем было охвачено 40 кв. метров, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
С начала года жертвами пагубной привычки стали уже 64 человека. Спасатели просят жителей Дона не курить в постели и рядом с горючими жидкостями. Нужно всегда пользоваться пепельницей. Также всем рекомендуют установить пожарный извещатель.