Воспитательницу заключили под стражу за истязание детей в детсаду в Бурятии

В Железнодорожном районе Бурятии воспитатель из детского сада издевался над детьми как физически, так и психически. По данным следствия, женщина так относилась к трем детям. Причина такой агрессии на данный момент не известна. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК по Республике Бурятия.