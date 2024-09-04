Воспитательницу заключили под стражу за истязание детей в детсаду в Бурятии

В Железнодорожном районе Бурятии воспитатель из детского сада издевался над детьми как физически, так и психически. По данным следствия, женщина так относилась к трем детям. Причина такой агрессии на данный момент не известна. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК по Республике Бурятия.
— Также ненадлежащим образом она исполняла свои обязанности и жестоко обращалась еще с несколькими воспитанниками. Мать одной девочки заметила повреждения у ребенка и обратилась в полицию с заявлением, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Сейчас обвиняемую заключили под стражу. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу. После этого выберут меру наказания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на нарушителя, который два раза выстрелил их охолощенного оружия во дворе многоквартирного жилого дома в областном центре, составили административный протокол.