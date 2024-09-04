Могилу завалили цветами, гроб выбрали белого цвета. На Кубани простились с жестоко убитой 12-летней девочкой

В ночь на 2 сентября на берегу реки нашли тело 12-летней девочки. Вечером она уехала на велосипеде к подруге, но домой больше не вернулась. Около 20 часов родители встревожились — Арина (имя изменено по требованию законодательства) должна быть дома, еще столько дел, надо готовиться к школьной линейке, а ее все нет. Стали звонить на телефон, а он оказался выключен. Школьницу начали искать, на ноги подняли весь хутор. Искали вдоль дорог, в заброшенных домах — ни следа девочки. Только глубокой ночью один из мужчин догадался свернуть к реке. Там и нашел растерзанное тело ребенка. Арину задушили ее же рубашкой, а велосипед выбросили в воду. Возможно, на дне реки лежит телефон. Его пока не нашли.