Могилу завалили цветами, гроб выбрали белого цвета. На Кубани простились с жестоко убитой 12-летней девочкой

В ночь на 2 сентября на берегу реки нашли тело 12-летней девочки. Вечером она уехала на велосипеде к подруге, но домой больше не вернулась. Около 20 часов родители встревожились — Арина (имя изменено по требованию законодательства) должна быть дома, еще столько дел, надо готовиться к школьной линейке, а ее все нет. Стали звонить на телефон, а он оказался выключен. Школьницу начали искать, на ноги подняли весь хутор. Искали вдоль дорог, в заброшенных домах — ни следа девочки. Только глубокой ночью один из мужчин догадался свернуть к реке. Там и нашел растерзанное тело ребенка. Арину задушили ее же рубашкой, а велосипед выбросили в воду. Возможно, на дне реки лежит телефон. Его пока не нашли.
Сейчас на месте работают лучшие следователи Краснодарского края. Прорабатывается несколько версий. Но распутать клубок не так просто. В хуторе почти нет видеокамер. На одну из них попала девочка, которая спешила домой на велосипеде. Это было еще в начале ее пути. И все, на этом ее след обрывается.
Школьную линейку в местной школе 2 сентября начали с минуты молчания в память об Арине. Она была одной из лучших учениц, занималась спортом, активно участвовала в жизни класса. «Золотой ребенок», признаются педагоги, пряча слезы.
«У нее замечательная семья, многодетная, шестеро было. Мама сидела в декрете, папа работает на молочном комбинате», — говорят местные жители.
Прощание с погибшей от рук неизвестных прошло 4 сентября. Арину похоронили на местном кладбище в белом гробу. На могилу пришел весь хутор — одноклассники, соседи, друзья и близкие семьи.
«Для нас всех это большое горе. Никогда бы не подумали, что у нас такое произойдет. Очень жаль родителей и Арину», — не может сдержать слез жительница хутора Светлана.
Могила девочки быстро покрылась цветами и венками. Люди останавливались перед ней и плакали.
«Комсомольская правда»-Кубань выражает соболезнования семье и близким погибшей школьницы.