Рожин: удары РФ по аэропорту Львова уничтожили два МиГ-29 ВСУ и повредили Су-24

Минобороны России сообщило об ударе по предприятию ОПК во Львове, на котором производят и ремонтируют ракетное вооружение и электронные компоненты авиационной техники. В результате могут быть уничтожены два МиГ-29 ВСУ и поврежден один Су-24М, считает военный эксперт Борис Рожин. Оборонное ведомство также подтвердило удар по военному училищу в Полтаве, где днем ранее погибли свыше 50 человек. Что известно об ударах — в материале «Газеты.Ru».