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Омичка взыскала с городских дорожников более 700 тысяч рублей

Зимой из-за нечищеной дороги она попала в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Центральный районном суде рассказали об итогах рассмотрения иска омички к департаменту городского хозяйства и бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», ответственному за содержание омских дорог.

По вине дорожников в феврале нынешнего года она попала в ДТП на дороге по улице Стальского. Дорога была нечищеной и обледенелой, что привело к сужению проезжей части и образованию колеи.

Эти факты были отражены и в рапорте о дорожно-траспортном происшествии, составленном сотрудником ГИБДД.

Причем женщине удалось добиться, чтобы в документах причина аварии была указана однозначно: «снежно-ледяные отложения и колейность на проезжей части».

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения и правил содержания автомобильных дорог БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» получило административный штраф.

Вооружившись этими доказательствами, омичка пошла в суд — требовать с дорожников возмещение материального ущерба за поврежденный автомобиль.

По решению Фемиды в пользу водителя с Управления дорожного хозяйства и благоустройства" взыскано 719 400 рублей.