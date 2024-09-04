Омичка взыскала с городских дорожников более 700 тысяч рублей

В Центральный районном суде рассказали об итогах рассмотрения иска омички к департаменту городского хозяйства и бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», ответственному за содержание омских дорог.
По вине дорожников в феврале нынешнего года она попала в ДТП на дороге по улице Стальского. Дорога была нечищеной и обледенелой, что привело к сужению проезжей части и образованию колеи.
Эти факты были отражены и в рапорте о дорожно-траспортном происшествии, составленном сотрудником ГИБДД.
Причем женщине удалось добиться, чтобы в документах причина аварии была указана однозначно: «снежно-ледяные отложения и колейность на проезжей части».
За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения и правил содержания автомобильных дорог БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» получило административный штраф.
Вооружившись этими доказательствами, омичка пошла в суд — требовать с дорожников возмещение материального ущерба за поврежденный автомобиль.
По решению Фемиды в пользу водителя с Управления дорожного хозяйства и благоустройства" взыскано 719 400 рублей.