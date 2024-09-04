Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве

СК РФ предъявил Попову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
«Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания», — сказала она.
По данным следствия, Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием «похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей». Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» и Конгрессно-выставочного центра «Патриот».